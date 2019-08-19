شكرا لقرائتكم لجنة الفيفا تؤجل زيارتها الثانية لاتحاد الكرة 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو اتحاد الكرة، اتصالات بوفد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذى وصل القاهرة يوم 5 أغسطس الجارى، لمعرفة موعد وصول الوفد مجددا بناء على الإتفاق القديم معه فى الزيارة الأولى.

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وكان وفد الفيفا أبلغ اتحاد الكرة بالعودة مجددا يوم 20 أغسطس أى غدا الثلاثاء، لإعلان أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتى تضم 5 أعضاء ، لمدة عام حتى موعد إجراء الإنتخابات فى 2020.

وأبلغ وفد الفيفا مسئولى اتحاد الكرة بعدم الوصول للقاهرة غدا الثلاثاء، كما أبلغوهم بأنهم لن يصلوا إلى مصر قبل 10 أيام من الأن، أى أول سبتمبر المقبل.

ويسعى مسئولو اتحاد الكرة للحصول على موافقة الفيفا لإعلان أسماء اللجنة المؤقتة لادارة الجبلاية بغض النظر عن موعد وصول الوفد فى الزيارة الثانية، لكسب الوقت خاصة وأن هناك العديد من الملفات المعلقة والتى تحتاج لسرعة الحسم وأهمها اعلان مدرب منتخب مصر الجديد.