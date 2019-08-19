شكرا لقرائتكم ربيع ياسين لـ"الخليج 365": أفضل المدرسة الألمانية والإنجليزية وجاريدو لايصلح للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال "ربيع ياسين" نجم النادى الأهلى السابق ومدرب منتخب الشباب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : أرى أن المدرسة الألمانية والإنجليزية هى الأنسب فى الفترة الحالية للنادى الأهلي، خاصة فى ظل بحث إدارة النادى وجماهيره على مدير فنى صاحب سيرة ذاتيه مشرفه، بالإضافة إلى شخصية قوية وهما صفتان ينبغى البحث عليهم داخل المدرسة الإنجليزية والألمانية. Advertisements هولمان كما استبعد "ياسين" فكرة عودة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مرة أخرى للنادى الأهلى كما أشيع فى الأوساط الرياضية الساعات الماضية ، مؤكدا أن المقارنة بينه وبين مانويل جوزيه غير مقبوله ، مشيرا إلى أن رحيل مانويل جوزيه فى الولايه الأولى لم يكن لأسباب فنية ولكن كان خلافا إداريا مع مجلس الأهلى حينها، ولكن رحيل جاريدو جاء لأسباب فنية بسبب سوء نتائج ألفريق فى البطولة المحلية مما يشير إلى خلاف كبير بين المشهدين داخل القلعة الحمراء.

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