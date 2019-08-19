شكرا لقرائتكم رسوب 4 حكام ساحة و4 مساعدين فى اختبارات اللياقة البدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختبارات اللياقة البدنية لحكام الجيزة والفيوم وبني سويف بمشاركة 68 حكما من بينهم 34 مساعدا، حيث أسفرت عن نجاح 30 حكم ساحة ورسوب أربعة، فيما نجح 30 حكما مساعدا ورسب أربعة آخرون. سمير عثمان Advertisements وأقيمت الاختبارات بملعب جهاز الرياضة العسكري بحضور سمير عثمان رئيس اللجنة ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة وسامي فاروق مسئول اللياقة البدنية . وتجرى اليوم الأثنين، اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدقهلية ودمياط بمشاركة 30 حكم ساحة و40 مساعدا بستاد المنصورة .

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