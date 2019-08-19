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شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض 6 مباريات ودية قبل معسكر الاستعداد للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، 6 مباريات ودية قبل السفر إلى كرواتيا يوم 26 أغسطس الجارى للدخول في معسكر مغلق، في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.
المقاولون
ويلتقى المقاولون مباراتين أخرتين الخميس المقبل، أمام فريقي الزيد الإماراتي وديروط، على أن يختتم المقاولون العرب مشوار الوديات بمباراتين أخيرتين الأحد المقبل قبل السفر إلى كرواتيا.
وسعي مسئولو المقاولون العرب لتدعيم الوسط والهجوم بذئاب الجبل بلاعب نيجيري وآخر تونسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك قبل سفر الفريق إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي للموسم الجديد.
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