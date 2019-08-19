المقاولون يخوض 6 مباريات ودية قبل معسكر الاستعداد للموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، 6 مباريات ودية قبل السفر إلى كرواتيا يوم 26 أغسطس الجارى للدخول في معسكر مغلق، في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

المقاولون

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ويخوض المقاولون العرب مباراتين وديتين اليوم الاثنين، حيث تكون المباراة الأولى أمام مصر للتأمين والثانية أمام منتخب السويس، في الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، حيث يسعى عماد النحاس لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للموسم الجديد.

ويلتقى المقاولون مباراتين أخرتين الخميس المقبل، أمام فريقي الزيد الإماراتي وديروط، على أن يختتم المقاولون العرب مشوار الوديات بمباراتين أخيرتين الأحد المقبل قبل السفر إلى كرواتيا.

وسعي مسئولو المقاولون العرب لتدعيم الوسط والهجوم بذئاب الجبل بلاعب نيجيري وآخر تونسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك قبل سفر الفريق إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي للموسم الجديد.