شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يرفض التعاقد مع السويسرى جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب، على فكرة التعاقد مع السويسرى جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم فى القلعة الحمراء، بعد قرار إقالة مارتن لاسارتى عقب الخروج المبكر من بطولة كأس مصر.

وكشف مصدر داخل الأهلى، أن الخطيب أبلغ لجنة التخطيط بالنادى بالتحفظ على التعاقد مع جروس، خاصة أن المستوى الفنى الذى قدمه مع الزمالك لم يكن جيدًا بشكل كبير، وخسر بطولة الدورى بعدما حقق عددًا من النتائج السلبية فى نهاية البطولة، ويعتمد على مجموعة معينة ويتجاهل باقى لاعبى الفريق، فضلا عن الاعتماد على أسلوب دفاعى.

وأكد المصدر أن الخطيب يخشى من أن يشكل مرتضى منصور رئيس الزمالك، ضغطًا كبيرًا على جروس حال توليه تدريب الأهلي، حيث سيتعمد الهجوم عليه، ما سيضع الإدارة فى موقف محرج ويشتت تركيز جروس.

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جدير بالذكر أن الأهلى قد وجه الشكر للأوروجويانى مارتن لاساتى بعد الخروج من كأس مصر، بعد الهزيمة من نادى بيراميدز بهدف دون رد.