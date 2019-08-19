مصر تهزم ألمانيا وتفوز ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توج المنتخب المصري ببطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 19 عاماً بتغلبه على المنتخب الألماني 32 - 28 يوم الأحد في المباراة النهائية. وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بفارق ستة أهداف بنتيجة 19 - 13. كان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على البرتغال 41 - 36 في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب الألماني بفوزه على الدنمارك 31 - 23 في ذات الدور.

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