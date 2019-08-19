شكرا لقرائتكم بطاقات ملونة وجزائية ضائعة في فوز أتلتيكو "الصعب" على خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بشق الأنفس 1 - صفر يوم الأحد في مستهل مبارياتهما ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وأحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 23 بضربة رأس رائعة، قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 56.

واتسمت المباراة بالعصبية على حساب المستوى الفني، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى طرد لاعب من كلا الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لكل من خورخي مولينا لاعب خيتافي، ورونان لودي لاعب أتلتيكو في الدقيقتين 38 و42 على الترتيب.

ويطمح أتلتيكو، الذي يمتلك عشرة ألقاب في المسابقة، لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ خمسة مواسم.