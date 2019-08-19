شكرا لقرائتكم خبر عن «ليكيب»: أتلتيكو مدريد يسحب شكواه ضد برشلونة بشأن صفقة جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الإثنين، أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سحب الشكوى المقدمة منه ضد نادي برشلونة الإسباني، فيما يخص انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أكدت صحة وقانونية توقيع البارسا مع اللاعب الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو كان قد تقدم بشكوى ضد برشلونة في 18 يوليو الماضي، طالب فيها بالحصول على 200 مليون يورو، بدعوى أن البارسا تفاوض مع جريزمان في شهر مارس الماضي، أي قبل تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي.

يشار إلى أن جريزمان انضم لبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قرر البلوجرانا دفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد.