اتحاد جدة يسعى لانطلاقة قوية أمام العهد بالبطولة العربية

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

تبدأ غدًا الثلاثاء جولة جديدة من مباريات ذهاب دور الـ 32 بمنافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمباراتين الأولى تجمع فريق الوصل الإماراتي بضيفه فريق الهلال السوداني والثانية تجمع فريق الاتحاد السعودي بضيفه فريق العهد اللبناني.



ويستضيف اتحاد جدة العهد اللبناني في مباراة الذهاب، التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويسعى كلا الفريقين إلى الظفر بنتيجة إيجابية وتسجيل انطلاقة ناجحة في أولى خطواتهما في منافسات البطولة.

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وستكون مباراة الغد المرة الأولى التي يظهر فيها الحارس البرازيلي مارسيلو جرووهي مع اتحاد جدة، بعد أن تم قيده في قائمة المباراة، وكذلك تأكد مشاركة مروان داكوستا وكريم الأحمدي وبيرجوفيتش، على أن تكون مشاركة محترفي الاتحاد الأجانب في حدود خمسة لاعبين.

وفي مدينة دبي الإماراتية وعلى استاد زعبيل، يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الهلال السوداني في ذهاب مباريات دور الـ 32، ويسعى كلا الفريقين إلى تسجيل انطلاقة ناجحة في بداية مشوارهما العربي.

وتستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019 / 2020 حتى أبريل/نيسان من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة في العاصمة المغربية الرباط.

يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي حقق اللقب العربي في الموسم الماضي 2018 / 2019، بعدما ظفر بكأس بطولة زايد للأندية الأبطال من أمام منافسه فريق الهلال السعودي بهدفين في مقابل هدف.