يوفنتوس يُصر على استعادة بوجبا

الإثنين 19 أغسطس 2019

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي لن يهدأ حتى ينجح في استعادة جهود النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن إدارة يوفنتوس، ستفتح بداية من السنة المقبلة، باب المفاوضات مع بول بوجبا ووكيل أعماله مينو رايولا، تمهيدًا لعودة اللاعب إلى السيدة العجوز في ميركاتو 2020. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس تُعول على فشل ريال مدريد في حسم صفقة بوجبا في الميركاتو الحالي، من أجل التحرك صوب النجم الفرنسي، وإقناعه بحمل قميص الفريق في الموسم المقبل. ويُعد ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدمات بول بوجبا، تلبية للمدرب زين الدين زيدان. وكان بول بوجبا قد عبر عن رغبته صراحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى ريال مدريد، بيد أن طلبات مانشستر يونايتد المالية الكبيرة تُعقد حتى الآن مهمة حمل النجم الفرنسي قميص الأبيض الملكي في الموسم الحالي. من جهة أخرى، حسم مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، مستقبل بوجبا بقوله "اللاعب الفرنسي سيواصل رحلته مع مانشستر يونايتد ولن يرحل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

