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أولى هونيس يتنحى عن رئاسة بايرن ميونخ الألمانى
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونخ، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.
وأفاد هونيس (67 عاماً) لصحيفة بيلد الألمانية، على هامش دورة للجولف، أنه سيبقى في مجلس الإشراف على النادي، ولكن سيتخلى عن الرئاسة عندما يحين الوقت".
ويعقد بايرن ميونخ اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيساً جديداً للعملاق البافاري.
ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونخ بعد أكثر من 40 عاماً، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016، وتولى موقتاً بالنيابة منصب رئيس "البافاري" عام 2014، وهو حالياً نائبه في مجلس الإشراف على النادي.
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