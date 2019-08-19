زيدان يدعم فينيسيوس بعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.فيديو

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

كشفت تقارير صحفية عن الحديث الذى دار بين الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والبرازيلى فينيسيوس جونيور، بعد الفوز على سيلتا فيجو 3-1 فى الجولة الأولى للدورى الإسبانى أمس الأول السبت.

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وشارك الدولى البرازيلى فينيسيوس جونيور، الذى يبلغ من العمر 19 عاماً، أساسياً مع نادى العاصمة الإسبانية ريال مدريد خلال مواجهة سيلتا فيجو قبل أن يخرج في الدقيقة 70 ليدخل بدلاً منه لوكاس فاسكيز، لكنه لم يظهر بالأداء المتوقع خلال اللقاء.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن زيدان هنأ البرازيلى فينيسيوس جونيور في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء لقاء سيلتا فيجو على مباراته الجيدة من وجهة نظره، وأخبره بأنه قام بعمل دفاعى مثالى لم يسبق له مثيل.

وأضافت أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سلط الضوء على الدور الدفاعى الذى قام به فينيسيوس في لقاء سيلتا فيجو ومساعدته القوية لمواطنه مارسيلو دا سيلفا في الجبهة اليسرى، وأبلغه بأن الأهداف والمساعدات ستأتي مع كثرة المشاركات.