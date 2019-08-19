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باتشواي يقاتل من أجل البقاء في تشيلسي

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الإثنين 19 أغسطس 2019

يبدو ​ميتشي باتشواي​ يائسا للبقاء مع ​​، ويبدو أن المهاجم البلجيكي في وضع غير جيد على جدول ترتيب المهاجمين في خطط المدرب ​فرانك لامبارد​.

غير ان تقارير صحافية بريطانية تشير الى ان باتشواي يريد البقاء وقد رفض بالفعل الانتقال إلى روما.

وقال لامبارد عن لاعب الوسط: "من المهم بالنسبة لميتشي أنه يتدرب في القمة، المستوى الأعلى كل يوم. إنه لائق تمامًا للعب بالطريقة التي أريدها من مهاجمي".

واضاف: "انه، مع وجود تامي إبراهيم و​أوليفييه جيرو​، يقاتل من أجل مكان في التشكيلة".

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