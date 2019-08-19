باتشواي يقاتل من أجل البقاء في تشيلسي

الإثنين 19 أغسطس 2019
يبدو ميتشي باتشواي يائسا للبقاء مع تشيلسي، ويبدو أن المهاجم البلجيكي في وضع غير جيد على جدول ترتيب المهاجمين في خطط المدرب فرانك لامبارد.
غير ان تقارير صحافية بريطانية تشير الى ان باتشواي يريد البقاء وقد رفض بالفعل الانتقال إلى روما.
وقال لامبارد عن لاعب الوسط: "من المهم بالنسبة لميتشي أنه يتدرب في القمة، المستوى الأعلى كل يوم. إنه لائق تمامًا للعب بالطريقة التي أريدها من مهاجمي".
واضاف: "انه، مع وجود تامي إبراهيم وأوليفييه جيرو، يقاتل من أجل مكان في التشكيلة".
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