باتشواي يقاتل من أجل البقاء في تشيلسي

الإثنين 19 أغسطس 2019

يبدو ​ميتشي باتشواي​ يائسا للبقاء مع ​تشيلسي​، ويبدو أن المهاجم البلجيكي في وضع غير جيد على جدول ترتيب المهاجمين في خطط المدرب ​فرانك لامبارد​.



غير ان تقارير صحافية بريطانية تشير الى ان باتشواي يريد البقاء وقد رفض بالفعل الانتقال إلى روما.

وقال لامبارد عن لاعب الوسط: "من المهم بالنسبة لميتشي أنه يتدرب في القمة، المستوى الأعلى كل يوم. إنه لائق تمامًا للعب بالطريقة التي أريدها من مهاجمي".

واضاف: "انه، مع وجود تامي إبراهيم و​أوليفييه جيرو​، يقاتل من أجل مكان في التشكيلة".