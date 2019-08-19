شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يثير خلاف داخل مجلس الأهلي بعد إقالة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فى إثارة خلاف قوى داخل المجلس الأحمر، بعد ساعات قليلة من إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويكمن الخلاف حول سيد عبد الحفيظ داخل مجلس الأهلي، بعدما تعالت الأصوات داخل القلعة الحمراء، المطالبة برحيله، ليكون التعديل فى الجهاز الفني شامل ولا يتوقف على رحيل لاسارتي فقط وهو ما قوبل بالرفض من جانب البعض وموافقة البعض الآخر داخل النادي.

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ولا يزال المناقشات مستمرة داخل النادي الأهلي، حول مصير سيد عبد الحفيظ، بخصوص رحيله أو استمراره، ولكن أصبح الاتجاه الأقوى هو توجيه الشكر لمدير الكرة، مع إمكانية توليه منصب جديد داخل النادي لكن بعيدا عن الفريق الأول.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي، إقالة لاسارتي ومعاونيه منذ ساعات قليلة، ليقود محمد يوسف المدرب العام مباراة إطلع برة الجنوب سوداني المقرر لها الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب.