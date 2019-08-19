شكرا لقرائتكم 25 أغسطس موعد مباراة إياب النجم الكونغولى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد نادى النجم الكونغولى، يوم 25 أغسطس الجارى موعدا لمباراته أمام بيراميدز فى إياب دور الـ64 بالكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام بالكونغو. بيراميدز Advertisements كانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والنجم الكونغولى اقيمت باستاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف. يذكر أن بيراميدز تأهل مؤخرا لدور الـ8 بكأس مصر على حساب الأهلى بعدما هزمه بهدف نظيف، ليواجه حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجارى.

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