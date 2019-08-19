ميتشو يقود الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال...

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جدة - عمرو شويل قرر الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، تولي الإدارة الفنية للفريق الأبيض، خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.
وأكد ميتشو لمسئولي نادي الزمالك، أنه سيقود الفريق خلال مباراة ديكاداها الصومالي، موضحا أنه سيطلع على كافة المعلومات المطلوبة عن القلعة البيضاء، خلال الساعات المقبلة، خاصة أن هناك وقت كافى أمام الخواجة لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين بخلاف اطلاعه على تقرير طارق يحيي المدير الفني المؤقت.
وعقد ميتشو جلسة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، وأخطره خلالها بتوليه قيادة الفريق الأبيض خلال مباراة بطل الصومال.
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