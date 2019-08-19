دفندر سموحه أحدث صفقات أسامة نبيه مع أف سى مصر...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولي نادي أف سى مصر الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، في التعاقد مع إسلام صالح لاعب خط وسط نادي سموحه لمده موسمين في صفقة انتقال حر. Advertisements وتلقى ديفندر نادي سموحة عده عروض خلال الساعات الماضية من أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب والإنتاج الحربي لكن نجح نادي أف سي مصر فى حسم الصفقة والحصول علي خدمات لاعب النادي الساحلي والذي كان محط أنظار قطبي الكره المصريه في بدايه الموسم الماضي. وحضر توقيع إسلام صالح لنادي أف سي مصر، ميدو حزين وكيل أعمال اللاعب وعمرو صفوت مدير التعاقدات بالنادي وأسامة نبيه المدير الفني.

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