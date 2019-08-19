شكرا لقرائتكم تجهيز عمرو مرعي لقيادة هجوم المقاصة أمام الزمالك فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتقل عمرو مرعى من بيراميدز إلى صفوف المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد، لتدعيم خط هجوم الفريق الفيومى فى الموسم المقبل.
ودخل مصر المقاصة في معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد ومباراة الزمالك في كأس مصر والمقرر إقامتها 28 أغسطس الجاري، بمدينة الاسماعيلية، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية.
وكان مصر المقاصة قد تعادل في أول وديتين أمام المريخ والقناة بنتيجة 1/1، ويلعب المقاصة المباراة الودية الأخيرة له ، أمام المصري ، يوم الأربعاء المقبل
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