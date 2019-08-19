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شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر وكيل مارتن لاسارتي للتفاوض على قيمة الشرط الجزائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي، أن يصل خلال الساعات القادمة وكيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للأهلى للقاهرة، من أجل الإجتماع مع إدارة النادي الأحمر والتفاوض على قيمة الشرط الجزائي، الذي من المفترض أن يحصل عليه المدرب بعد إقالته من منصبه بشكل رسمي.
مارتن لاسارتي
وتتحمل خزينة النادى الأهلى تتحمل 120 ألف دولار شهريا كراتب شهرى للاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق ومساعديه و سباستيان إيجورين المدرب العام واليخاندرو مدرب الأحمال، ومن المقرر أن يحصل لاسارتي بعد رحيله على 4 ملايين جنيه كشرط جزائى.
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