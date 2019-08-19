شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر وكيل مارتن لاسارتي للتفاوض على قيمة الشرط الجزائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي، أن يصل خلال الساعات القادمة وكيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للأهلى للقاهرة، من أجل الإجتماع مع إدارة النادي الأحمر والتفاوض على قيمة الشرط الجزائي، الذي من المفترض أن يحصل عليه المدرب بعد إقالته من منصبه بشكل رسمي.

مارتن لاسارتي

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ويتضمن العقد المبرم بين الأهلى والأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على حصوله على شهرين كشرط جزائى فى حال فسخ أي من الطرفين العقد وهو ما حدث من قبل إدارة الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

وتتحمل خزينة النادى الأهلى تتحمل 120 ألف دولار شهريا كراتب شهرى للاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق ومساعديه و سباستيان إيجورين المدرب العام واليخاندرو مدرب الأحمال، ومن المقرر أن يحصل لاسارتي بعد رحيله على 4 ملايين جنيه كشرط جزائى.