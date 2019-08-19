شكرا لقرائتكم رئيس لجنة الحكام يجتمع مع الحكام المرشحيين للقائمة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عقد اجتماع غداً الثلاثاء، مع الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية.

سمير عثمان

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وكشف سمير عثمان عن إنه سيجتمع مع 30 حكما ومساعدا، وهم حكام القائمة الدولية والمرشحين أيضاً، للحديث عن الموسم الجديد والاستعداد له والتأكيد على دعم لجنة الحكام لكل الحكام وأن الحكم الذى يثبت أنه الأفضل سينضم القائمة الدولية.

كان سمير عثمان قرر الاعتماد على 50 حكما لادارة مباريات الدورى الجديد، مع اعلان عدم الاستعانة بحكام أجانب لمباريات الدورى الجديد.