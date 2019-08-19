شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقي عرضا لضم بديل دفندر دجلة بنص الثمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو نادي الزمالك، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي الإنتاج الحربي أحمد مجدي ليحل بديلا لصفقه محمد عبد العاطي دفندر وادي دجله والذي يغالي ناديه في طلباته لمسئولي الأبيض. Advertisements وكيل أحمد مجدي كشف لمسئولي الزمالك، تلقى اللاعب عده عروض من أندية سعودية وعراقية كان آخرها عرضي النفط والقوه الجوية العراقيان بخلاف عرض الاتفاق والرائد السعوديان. الجدير بالذكر أن لاعب الإنتاج احترف في الدوري العراقي ضمن صفوف نادي الشرطة لمده موسمين أثناء تولي مدرب الأهلي الحالي محمد يوسف القيادة الفنية للفريق العراقي بعد تدريبه لنادي بتروجت والذي كان يلعب فيه أحمد مجدي وقتها.

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