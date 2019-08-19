شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يغرم الأهلي ويوقف سيد عبد الحفيظ بسبب مباراة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 10 آلاف جنيه، لعدم التزام لاعبي القلعة الحمراء بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر. Advertisements كما أوقفت اللجنة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة . كان الأهلى خسر بهدف نظيف أمام بيراميدز وودع كأس مصر.

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