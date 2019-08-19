أحمد حسن عن موقفه مع حسام البدري : نرفزة ملعب

الموجز

في تعليقه على اعتراضه على تبديل حسام البدري له عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي، أحمد حسن عميد لاعبي العالم، قال العميد : "لو الوقت رجع بيا تاني هكرر تجربة بيراميدز مرة تانية، ليس حقيقي ان من فوائد تجربة بيراميدز تحسين علاقتي مع حسام البدري، علاقتنا في الأساس لم تكن سيئة يومًا ما".

وأضاف أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الجميع سيتحدث بالتأكيد عن لقطة اعتراضي على تبديلي عندما كنت في الأهلي، لما بشوف اللقطات دي بزعل من نفسي لإن تصرف زي ده يسيئ ليا ولا يسيئ لحسام البدري"، مختتمًا تصريحاته: "هذه اللقطة تكون نرفزة ملعب وليس أكثر، استفدت من حسام البدري على المستوى الإداري بشكل كبير".