كلوب عن صلاح وزملائه: أحمد الله أنهم لدينا

الموجز

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، خلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول : "لدي لاعبون رائعون دائمًا، لكن لم أمتلك لاعبين من الطراز العالمي".

وأضاف: "الحمد لله أنهم لدينا، هم يصنعون الفرق، ساديو ماني- بوبي فيرمينو- مو صلاح.. هؤلاء الشباب رائعون حقًا".

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وتابع: "إنهم يقومون بتهديد مرمى المنافس بشكل مستمر مهما كانوا متعبين، إنه أمر رائع".

وأتم: "أنا سعيد، بداية الموسم أمر مهم للغاية، لكنه كان مميزًا بالنسبة لنا".

وكان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف قبل الفوز على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، ويستعد الفريق لمواجهة أرسنال يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من عمر بريميرليج.