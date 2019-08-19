خلاف بين الزمالك والإنتاج يهدد صفقة باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن صفقة انضمام باسم مرسي مهاجم الزمالك، للفريق الحربي مهددة بعدم الاكتمال.
وقال مهدي في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، إن نادي الإنتاج طلب شطب بند عدم مشاركة اللاعب أمام الزمالك.
وأكمل: "في حالة عدم التراجع عن ذلك البند في التعاقد فسنقوم بالانسحاب من الصفقة".
وأوضح أن باسم مرسي مر بتجربة صعبة مع سموحة الموسم الماضي وبعيدا عن المشاركة في المباريات، مضيفا: "كما يبحث الزمالك واللاعب عن مصلحته، يبحث أيضا النادي عن مصلحته".
واختتم: "ننتظر رد الزمالك منذ 15 يوما، والصفقة مهددة بعدم الاكتمال".
وانضم باسم مرسي لنادي الزمالك 2014 -2015 قادما من الإنتاج الحربي ليتوج بالدوري مع الفريق الأبيض ويحصل على لقب الهداف، قبل أن يتراجع مستواه، ليخوض تجربة مع نادي لاريسا اليوناني في يناير 2018 ليخوض العام بالكامل في اليونان خاض خلالهم 5 مباريات فقط، قبل العودة للانضمام لسموحة في يناير 2019 ويلعب 6 مباريات بالدوري، لينهي تجربته سريعا ويعود للنادي الأبيض.
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