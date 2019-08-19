أبو المجد لمصراوي: كل لاعب أدى دوره ببطولة.. وعشنا لحظات صعبة في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مجدي أبوالمجد، المدير الفني لمنتخب ناشئي كرة اليد، عن تتويج اللاعبين ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

وتوج منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بالميدالية الذهبية والمونديال للمرة الأولى في التاريخ في البطولة التي أقيمت بمقدونيا.

وقال أبو المجد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أتخيل أبدًا ذلك الاهتمام والمتابعة الجماهيرية".

وأضاف: "بعد الفوز على البرتغال طلبت من اللاعبين فتح هواتفهم لمدة ساعة ونصف لمتابعة ما يقال عنهم وتحميسهم لمواصلة المشوار والفوز باللقب".

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وتابع أبو المجد: "أصعب لحظة فى البطولة تقريبا كانت من ٦ أغسطس وحتى ١٧ أغسطس أي قبل البداية إلى النهائي".

وبسؤاله عن أبرز لاعبين قال: "كل لاعب كان بطل فى دوره، وله وقته".

وأتم: "الحمد لله وجزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، رئيس لجنة الفرق القومية، جميع أفراد الجهاز، كل الشعب المصري".