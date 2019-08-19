أزمة في المنتخب.. تأخر طلب استدعاء المحترفين وغموض مصير المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

بات اللاعبون المحترفون في أزمة بسبب عدم وصول استدعاء للأندية لضم اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة من 2 إلى 11 سبتمبر.

ولم يُعلن حتى الآن اسم المدير الفني القادم للمنتخب المصري، وذلك منذ الإطاحة بالمكسيكي خافير أجيري الذي رحل عقب الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وتقدم هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء الجبلاية باستقالاتهم عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية، ليدير اتحاد الكرة ثروت سويلم، المدير التنفيذي.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على وجوب إرسال الاتحاد طلب استدعاء اللاعبين المحترفين قبل 15 يومًا من تاريخ المباراة.

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وعلم الخليج 365 أن هناك استياءً من اللاعبين المحترفين لعدم معرفة مصير المعسكر القادم للمنتخب، وسط ترقب من وصول استدعاء لهم في موعد غير قانوني، مما قد يسبب حرجا لهم مع أنديتهم.

وينتظر اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة اعتماد فيفا للجنة الخماسية التي ستدير الكرة المصرية لحين الدعوة لانتخابات جديدة في أكتوبر 2020، حيث ستضم اللجنة الخماسية: عمرو الجنايني، ومحمد فضل، وأحمد عبدالله، وماجد نجاتي، وسحر عبدالحق، بالإضافة لثروت سويلم، المدير التنفيذي".

وطُرح أكثر من اسم لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه للمدرب المحلي، ويأتي على رأس المرشحين حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي والمنتخب الأوليمبي.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب مبارياته بتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021، في شهر نوفمبر المقبل، حيث تقام أول جولتين يومي 11، و19 نوفمبر المقبل. وينتظر المنتخب توقفا دوليا آخر منتصف أكتوبر القادم.

ويتأثر تصنيف المنتخب المصري بمبارياته الدولية، حيث يحل في المركز الـ49 عالميا، والسادس إفريقيا خلف منتخبات السنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب. ولم يتحدد بعد موعد تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر، حيث تم تحديد نظام التصفيات فقط.