ننشر قيمة عقد ميتشو السنوي فى الزمالك

كشف مصدر فى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن قيمة عقد مدرب الفريق الكروى الأول الصربي ميتشو

وتعاقد الزمالك مع ميتشو لمدة موسم واحد قابل للتجديد خلال جلسة جمعته برئيس النادي ونجله أمير المشرف العام على فريق الكرة والعديد من أعضاء مجلس الإدارة امس

واشار المصدر الي أن ميتشو سيحصل على 70 الف يورو شهريا و 30 ألف يورو للمساعدين الثلاثة وبالتالي سيحصل وجهازه الأجنبي سنويا مليون و 200 ألف يورو.

ومن المقرر أن يقوم الصربي ميتشو بتشكيل جهازه المعاون في الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة وخاصة أنه تم منحه كافة الصلاحيات من قبل رئيس القلعة البيضاء.