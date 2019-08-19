مفاجأة.. مسئول في الأهلي يفجر مفاجأة كبيرة بشأن إقالة لاسارتي والمدرب الجديد

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك أخد الأشخاص المسؤولة – رفض الكشف عن هويته – داخل القلعة الحمراء، اتجه إلى أوروبا للبحث عن بديل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

والمفاجأة في الأمر، أنه أكد سفر المندوب قبل لقاء بيراميدز بتكليف من الخطيب، رئيس لجنة الكرة ورئيس النادي، مشيرا أنه كانت هناك نية بإقالة لاسارتي قبل الخروج من الكأس.

وتابع: “لاسارتي غير مقنع نهائيا وكانت هناك نية بإقالته فور انتهاء الموسم المنصرم، إلا أن التتويج بالدوري أجبر الإدارة على استمراره.

وعن هوية المدرب الجديد، رفض مسئول الأهلي الحديث نهائيا، مشيرا أن جاري التفاوض مع أكثر من مدرب على أن يتم الاستقرار على أفضلهم.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه فوافي، ليودف فريق القلعة الحمراء كاس مصر ويتأهل ببراميدز إلى نهائي البطولة.