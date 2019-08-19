شاهد.. ديفيد بيكهام يبعث رسالة تحفيزية إلى ليروي ساني

بعث الإسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق برسالة تحفيزية لـ"ليروي ساني" لاعب مانشستر سيتي للرفع من معناوياته بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر بيكهام صورة تجمعه باللاعب

الألماني بصفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلَا" هذا هو اليوم الأول بعد العملية، انت لاعب لا يصدق، والأهم من ذلك أنك رائع".

وواصل" سوف تعود إلى الملاعب أقوى، أنت لاعب مذهل وشخص رائع، لديك عائلة وأصدقاء، وزملائك في الفريق ينتظرون عودتك".

وكان ساني قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقة في كأس درع الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول في مطلع هذا الشهر.