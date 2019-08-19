سمير عثمان يكشف موعد إجتماعه بالحكام الدوليين

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيجتمع غدًا الثلاثاء مع الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية.
وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ " الوفد "، أنه سيجتمع مع 30 حكمًا ومساعدًا، وهم حكامالقائمة الدولية والمرشحين أيضاً،وذلك للحديث عن الموسم الجديد والاستعداد له.
وأضاف"وللتأكيد أيضًا على دعم لجنة الحكام لهم جميعًا وأن الأفضل سينضم للقائمة الدولية".
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