اخبار الرياضه

سمير عثمان يكشف موعد إجتماعه بالحكام الدوليين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيجتمع غدًا الثلاثاء مع الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ " الوفد "، أنه سيجتمع مع 30 حكمًا ومساعدًا، وهم حكام

القائمة الدولية والمرشحين أيضاً،وذلك للحديث عن الموسم الجديد والاستعداد له.

وأضاف"وللتأكيد أيضًا على دعم لجنة الحكام لهم جميعًا وأن الأفضل سينضم للقائمة الدولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير عثمان يكشف موعد إجتماعه بالحكام الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا