السفارة السعودية تهنىء مصر بفوز منتخب ناشىء اليد ببطولة العالم

قدمت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة التهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة فوز منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد ببطولة كأس العالم، واعربت عن امنياتها لهم بمزيد من التقدم والنجاح.

كان منتخب الناشئين لكرة اليد قد حصل على بطولة كأس العالم التى أقيمت في مقدونيا عقب فوزه على نظيره الألماني فى المباراة النهائية. اليد ببطولة كأس العالم، واعربت عن امنياتها لهم بمزيد من التقدم والنجاح.كان منتخب الناشئين لكرة اليد قد حصل على بطولة كأس العالم التى أقيمت في مقدونيا عقب فوزه على نظيره الألماني فى المباراة النهائية.

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