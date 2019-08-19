الوفد المغربي المُشارك في أسبوع الإخاء يشهد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

شاهد الوفد الشبابي المغربي فعاليات إطلاق الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وذلك بقلعة صلاح الدين بالقاهرة.
جاء ذلك على هامش أسبوع الإخاء المصري المغربي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وتستمر فعالياته حتى ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ بالقاهرة والإسكندرية.
شهد الوفد المغربي حفل الافتتاح، الذى
كما استمع الوفد لفريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، والفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس، والمنشدين على الهلباوى والشيخ إيهاب يونس، والمطربة مى فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، التي أبهرت الحضور بباقة مختارة من الموسيقى العربية.
يذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يومًا متصلة، ويأتى المهرجان كإحدى أهم الفعاليات الصيفية التى تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير، بهدف تحقيق العدالة الثقافية، وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان.
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