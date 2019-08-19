كوتينيو: لدى طموحات أسعى لتحقيقها مع بايرن ميونيخ

أكد فيليبي كوتينيو، المنضم حديثًا إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، معارًا من برشلونة الإسباني، أن انتقاله للنادي البافاري يعد تحديًا كبيرًا، ولديه طموحات يستهف تحقيقها معه.
قال كوتينيو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، إن هذه الخطوة تعد تحديًا جديدًا له في بلديضم أحد أفضل الأندية في أوروبا والعالم.
أضاف لاعب برشلونة السابق "لدي أهداف أتطلع لتحقيقها مع بايرن ميونيخ، ولدي طموحات كبيرة سأحاول تحقيقها مع زملائي الجدد هنا".
من جانبه قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضيلبايرن ميونيخ، "لقد أوضح لنا فيليب بوضوح خلال المفاوضات التي جرت في برشلونة، أنه يريد تمامًا الانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ، إنه لاعب عالمي ذو قدرة كبيرة، يمكننا نشره في عدد من المناصب في منطقتنا خط أمامي، وبالتالي فإن فريق بايرن ميونيخ اكتسب جودة أكثر، وسيساعدنا فيليب كوتينهو في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددناها لهذا الموسم".
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