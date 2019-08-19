كوتينيو يرتدي قميص آريين روبن مع بايرن ميونيخ

انضم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى نادي بايرن ميونيخ معارًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد مع خيار أحقية الشراء بشكل نهائي ومن المقرر أن يرتدي كوتينو مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الرقم 10 الذي كان يرتديه نجم الفريق المعتزل آريين روبن. روبن. جدير بالذكر أن استعارة النجم البرازيلي كلفت خزينة النادي البافاري نحو 8.5 مليون يورو، ما خيار أحقية الشراء بشكل نهائي بدفع 120 مليون يورو لبرشلونة الإسباني.

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