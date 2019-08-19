أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، صباح اليوم الاثنين بشكل رسمي تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.
وأصدر النادي البافاري بيانًا كشففيه عن تفاصيل انتقال كوتينيو إليه، حيث بلغت القيمة المالية لإستعارة اللاعب لمدة موسم 8.5 مليون يورو مع أحقية الشراء بشكل نهائي بملغ يقدر ب 120 مليون يورو.
جدير بالذكر أن نادي برشلونة تعاقد مع كوتينيو في شتاء موسم 2017 -2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، لكن اللاعب لم يتأقلم مع الفريق ولم يحظ بقبول جماهيري، الأمر الذي دفع إدارة النادي الكتالوني للموافقة على رحيله معارًا لبايرن ميونخ.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. كوتينيو ينضم لبايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.