رسميًا.. كوتينيو ينضم لبايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، صباح اليوم الاثنين بشكل رسمي تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وأصدر النادي البافاري بيانًا كشف

فيه عن تفاصيل انتقال كوتينيو إليه، حيث بلغت القيمة المالية لإستعارة اللاعب لمدة موسم 8.5 مليون يورو مع أحقية الشراء بشكل نهائي بملغ يقدر ب 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة تعاقد مع كوتينيو في شتاء موسم 2017 -2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، لكن اللاعب لم يتأقلم مع الفريق ولم يحظ بقبول جماهيري، الأمر الذي دفع إدارة النادي الكتالوني للموافقة على رحيله معارًا لبايرن ميونخ.