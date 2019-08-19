رابطة التنس تشيد بإنجاز ناشئي اليد بالمونديال

أشادت رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب ناشئي كرة اليد تحت 19 عاما بالحصول على لقب بطل العالم للمرة الأولى.

قال الدكتور عمرو شعبان إن كل اللاعبين كانوا أكثر من رجال وأسعدوا كل الشعب المصرى بهذا الإنجاز الذى تحقق

نتاج جهد وعرق وتخطيط.

وأشار شعبان إلى أن ما حدث يثبت امتلاك الناشئ المصري لكافة مقومات النجاح والتألق وإذا ما وجد البيئة الصالحة سيحطم المستحيل.

وأكد أن الشكر واجب لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الذي

استطاع الوصول لكيفية استثمار واستغلال طاقات هولاء اللاعبين، مشيدا دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي اللامحدود والذي يتماشي مع سياسة الدولة المصرية في المرحلة الحالية من خلال منح كل الاهتمام والدعم للشباب.

وأوضح شعبان أن رابطة التنس منذ نشأتها تعمل وفق هذا المنهج والذي تركز من خلاله على إعداد وبناء الناشئ ليكون قادرا على المنافسة مستقبلا.