أشادت رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب ناشئي كرة اليد تحت 19 عاما بالحصول على لقب بطل العالم للمرة الأولى.
قال الدكتور عمرو شعبان إن كل اللاعبين كانوا أكثر من رجال وأسعدوا كل الشعب المصرى بهذا الإنجاز الذى تحققنتاج جهد وعرق وتخطيط.
وأشار شعبان إلى أن ما حدث يثبت امتلاك الناشئ المصري لكافة مقومات النجاح والتألق وإذا ما وجد البيئة الصالحة سيحطم المستحيل.
وأكد أن الشكر واجب لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الذياستطاع الوصول لكيفية استثمار واستغلال طاقات هولاء اللاعبين، مشيدا دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي اللامحدود والذي يتماشي مع سياسة الدولة المصرية في المرحلة الحالية من خلال منح كل الاهتمام والدعم للشباب.
وأوضح شعبان أن رابطة التنس منذ نشأتها تعمل وفق هذا المنهج والذي تركز من خلاله على إعداد وبناء الناشئ ليكون قادرا على المنافسة مستقبلا.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة التنس تشيد بإنجاز ناشئي اليد بالمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.