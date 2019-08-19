زياد الصاوي يتوج بلقب الجولة الرابعة ببطولة سباق 11

توج اللاعب زياد الصاوي لاعب نادي وادي دجلة اكتوبر بلقب الجولة الرابعة من بطولة سباق 11 التي تنظمها رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان. عمرو شعبان. واحتل المركز الثاني اللاعب عمرو يوسف لاعب نادي وادي دجلة الشروق . من جانبه أشاد عمرو شعبان بالمستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال السباق مؤكدا أن رابطة التنس تهدف إلى إعداد وبناء جيل من الناشئين يكون لديه القدرة على المنافسة في المستقبل القريب

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