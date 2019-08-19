مُحدث | جميع صفقات نابولي في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى تفاصيل الصفقة لويجي ليجوري – جناح أيمن – 21 عامًا إيطاليا فيرمانا – إيطاليا إعارة أمادو دياوارا – وسط دفاع – 21 عامًا مالي روما – إيطاليا 21 مليون يورو كارلوس فينيسيوس – قلب هجوم – 24 عامًا البرازيل بنفيكا – البرتغال 17 مليون يورو راؤول ألبيول – قلب دفاع – 33 عامًا إسبانيا فياريال – إسبانيا 5 مليون يورو روبيرتو إنجليسي – قلب هجوم – 27 عامًا إيطاليا بارما – إيطاليا إعارة حتى يونيه 2020 مقابل 2 مليون يورو ماركو روج – جناح أيمن – 24 عامًا كرواتيا كالياري – إيطاليا إعارة حتى يونيه 2020 مقابل 2 مليون يورو روبيرتو إنسيني – جناح أيمن – 25 عامًا إيطاليا بينيفينتو – إيطاليا 1.5 مليون يورو إيجور لاسيكي – قلب دفاع – 24 عامًا بولندا بوغون شتشتين – بولندا 200 ألف يورو أليسيو زيربين – جناح أيسر – 20 عامًا إيطاليا تشيزينا – إيطاليا إعارة فيليبو كوستا – ظهير أيسر – 24 عامًا إيطاليا باري – إيطاليا إعارة جينارو توتينو – جناح أيسر – 22 عامًا إيطاليا هيلاس فيرونا – إيطاليا إعارة لويجي دي اجنازيو – ظهير أيسر – 21 عامًا إيطاليا كافيسي – إيطاليا إعارة نيكيتا كونتيني – حارس مرمى – 23 عامًا إيطاليا / أوكرانيا Advertisements فيرتوس إنتيلا – إيطاليا إعارة دافيدي مارفيلا – حارس مرمى – 19 عامًا إيطاليا باري – إيطاليا انتقال حر لويجي ليجوري – جناح أيمن – 21 عامًا إيطاليا فيرمانا – إيطاليا إعارة فرانكو فيراري – قلب هجوم – 23 عامًا إيطاليا / الأرجنتين باري – إيطاليا إعارة لوكا باليرمو – وسط دفاع – 23 عامًا إيطاليا بيسكار – إيطاليا إعارة أنتونيو نيجرو – قلب هجوم – 21 عامًا إيطاليا بونتيديرا – إيطاليا انتقال حر إيوجينيو دي ورسي – جناح أيمن – 24 عامًا إيطاليا باري – إيطاليا إعارة مايكل فولورونشو– وسط مهاجم – 21 عامًا إيطاليا / نيجيريا باري – إيطاليا أعير حتى يونيه 2020 لنادي باري في السيريا سي عقب انضمامه من نادي فيرتوس فرانكافيلا في يوليو 2019 رافايلي روسو – جناح أيسر – 20 عامًا إيطاليا برو فيرسيلي – إيطاليا إعارة آرماندو أناستاسيو – ظهير أيسر – 22 عامًا إيطاليا مونزا – إيطاليا انتقال حر ماوريتسيو شايبير – حارس مرمى – 20 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء عقد أومبيرتو أوترانتو – وسط دفاع – 21 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء عقد أنطونيو رومانو – إرتكاز – 23 عامًا إيطاليا دون فريق انتهاء عقد أليساندرو دي أندريا – حارس مرمى – 19 عامًا إيطاليا كافيسي – إيطاليا 50 ألف يورو

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