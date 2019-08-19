رياضة | خبر سار لـ"صفقة" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لـ"صفقة" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني سحب الشكوى المقدمة ضد فريق برشلونة الإسباني بسبب ضم أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقدم بشكوى ضد برشلونة فى 18 يوليو الماضي للحصول على 200 مليون يورو بزعم أن البرسا تفاوض مع جريزمان في مارس الماضي أى قبل تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي وهو ما اكتشف خطأه وصحة موقف برشلونة.

وانضم جريزمان لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قرر البلوجرانا دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.