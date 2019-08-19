رياضة | الأهلي يبقي على محمد شريف داخل القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبقي على محمد شريف داخل القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من البقاء داخل صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال المرحلة المقبلة.

ويدرس محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، رفع توصية بضرورة بقاء اللاعب والحفاظ على خدماته، خاصة أنه لم يحصل على فرصته الكاملة بالمرحلة السابقة.

وكان شريف، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى صفوف إنبي، معارا لمدة موسم واحد، بعد خروجه من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، إلا أن رحيل الأخير أجل حسم الصفقة.