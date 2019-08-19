رياضة | مدرب منتخب مصر يورط المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يورط المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورط منتخب مصر اللاعبين المحترفين في أزمة مع أنديتهم لعدم استدعائهم لمعسكر فترة التوقف الدولي من 2 إلى 11 سبتمبر حتى الآن لعدم حسم اسم المدير الفني الجديد خلفًا لخافيير أجيري.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وجوب إرسال استدعاء اللاعبين المحترفين قبل 15 يومًا من تاريخ أول مباراة في التوقف الدولي

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ويسود الغموض حول معسكر المنتخب في سبتمبر واسم المدير الفني الجديد مما قد يسبب حرجًا للمحترفين أمام في حالة استدعائه في موعد غير قانوني.