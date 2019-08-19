رياضة | برشلونة يلفظ شراء "نيمار" نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يلفظ شراء "نيمار" نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي برشلونة الإسباني فكرة شراء نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة لا يرغب في شراء نيمار بشكل نهائي مرة واحدة وإنما يرغب في الحصول على نيمار على سبيل الإعارة على أن يكون خيار الشراء غير إلزامي لحين التأكد من مستواه ومن الإصابات في ظل ما يثار عن إصابته المزمنة.

وأشارت إلى أن برشلونة ينتظر من نيمار أن يوضح للجميع رغبته في العودة إلى برشلونة بتصريح علني.