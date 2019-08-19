رياضة | هجوم برازيلي على ميسي بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم برازيلي على ميسي بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل عن أن زميله ومواطنه نيمار جونيور يجب أن يبقى في الفريق هذا الموسم.

وقال تياجو في تصريحات نشرتها صحيفة لو باريزيان" "نيمار بقدم واحدة يمكنه أن يفعل أشياء رائعة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

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وأضاف سيلفا: "بالطبع نفتقده كثيرًا وأتمنى أن يبقى مع الفريق، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه.. إحساسي أن نيمار سيبقى معنا، ولكن الموقف معقد، لأنه شأن شخصي".

وواصل: "نحاول أن نتحدث مع نيمار لإثنائه عن الرحيل، ولكن لا يمكن التدخل في الأمور الخاصة لاعبو باريس سان جيرمان ينتظرون قراره النهائي".