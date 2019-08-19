رياضة | الأهلي ينتظر وصول وكيل لاسارتي للحصول على الشرط الجزائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر وصول وكيل لاسارتي للحصول على الشرط الجزائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وصول وكيل أعمال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، اليوم للتفاوض حول الشرط الجزائي بتعاقده.

وينص عقد الأهلي مع لاسارتي، على حصول الأخير على راتب شهرين كشرط جزائي أي 240 ألف دولار، في حال فسخ التعاقد من جانب النادي.

وكان النادي الأهلي قرر توجيه الشكر إلى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد ضمن دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.