رياضة | سيلفا: قدم واحدة من "نيمار" مثل ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفا: قدم واحدة من "نيمار" مثل ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل أن زميله ومواطنه نيمار جونيور يجب أن يبقى في الفريق هذا الموسم.

وقال تياجو في تصريحات نشرتها صحيفة لو باريزيان" "نيمار بقدم واحدة، يمكنه أن يفعل أشياء رائعة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

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وأضاف سيلفا: "بالطبع نفتقده كثيرًا وأتمنى أن يبقى مع الفريق، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه.. إحساسي أن نيمار سيبقى معنا، ولكن الموقف معقد، لأنه شأن شخصي".

وواصل: "نحاول أن نتحدث مع نيمار لإثنائه عن الرحيل، ولكن لا يمكن التدخل في الأمور الخاصة لاعبو باريس سان جيرمان ينتظرون قراره النهائي".