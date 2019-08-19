رياضة | «الصافي»: خطة إعداد «سيدات الطائرة » تسير على الوجه الأكمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «الصافي»: خطة إعداد «سيدات الطائرة » تسير على الوجه الأكمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة النادي الأهلي، أن خطة إعداد الفريق مستمرة وتسير على الوجه الأكمل على الصعيدين البدني والفني لتجهيز كافة عناصر الفريق للموسم الجديد.

وأوضح الصافي أن الفريق سيبدأ الجانب الخططي في شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم في نوفمبر.

وأضاف المدير الفني لسيدات طائرة الأهلي أنه قرر تصعيد عدد من الناشئات لصفوف الفريق الأول، في ظل سياسية النادي بالاعتماد على قطاع الناشئين، بالإضافة إلى خلق المزيد من المنافسة بين كافة لاعبات الفريق لتقديم أفضل ما لديهن. Advertisements وقال الصافي إن الفريق يعاني من العديد الغيابات التي شملت بعض العناصر الرئيسية بداعي الإصابة مثل أية الشامي ومروة مجدي. وأشاد حمدي الصافي باللاعبة البرازيلية المنضمة لصفوف الفريق هذا الموسم، حيث أنها مثلت منتخب البرازيل الأوليمبي، مؤكدا تميزها وإجادتها اللعب في مركز4. وشدد المدير الفني لسيدات طائرة الأهلي على صعوبة المنافسة في الموسم القادم، في ظل قيام المنافسين بضم عناصر متميزة في الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة التكاتف ودعم الفريق لمواصلة حصد البطولات. واختتم الصافي حديثه بالإشادة بدعم مجلس إدارة النادي الأهلي للفريق خلال الفترة الماضية وتلبية كافة احتياجاته لمواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة.

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