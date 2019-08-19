رياضة | «هاشم»: «سيدات السلة» جاهز لتحديات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «هاشم»: «سيدات السلة» جاهز لتحديات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي هاشم، المدير الفني لسيدات سلة النادي الأهلي، إن الفريق جاهز لتحديات الموسم الجديد من خلال خطة الإعداد التي انطلقت في 20 يوليو الماضي، والتي تم التركيز خلالها على الجانب البدني.

وأكد أن العمل مستمر وفق الخطة الموضوعة التي تتضمن العديد من المراحل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد على أن تنطلق المرحلة الأخيرة والتي تشمل الجانب الفني والخططي في مطلع سبتمبر المقبل.

وأشار المدير الفني لسيدات سلة الأهلي إلى أنه حرص على تصعيد عدد من اللاعبات الواعدات من قطاع الناشئين في الفترة الماضية؛ للمشاركة في فترة الإعداد في ظل سياسة الاعتماد على الناشئين، وتعويض العناصر الدولية التي تشارك مع منتخب مصر في البطولة الإفريقية. Advertisements ووجه هاشم التهنئة لثريا محمد لاعبة الفريق على تتويجها بلقب هداف البطولة الإفريقية مع المنتخب، مؤكدا أنها من العناصر المتميزة في كرة السلة، وأحد أعمدة الفريق الرئيسية في الموسم الجديد. وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أكد المدير الفني لسيدات سلة الأهلي أنها جاءت لسد المراكز التي يحتاجها الفريق، فالأهلي قام بضم لاعبة محترفة قادمة من الدوري اللبناني، وستنتظم في التدريبات مع الفريق الشهر المقبل، بالإضافة إلى رضوى محمد قادمة من فريق الغابة. وانتقل علي هاشم للحديث عن المنافسة في الموسم الجديد، مؤكدا أنها ستكون قوية ومختلفة في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق المتنافسة، مشددا على جاهزية الفريق لتحمل الضغوطات وتقديم صورة تليق بالنادي في الموسم الجديد كعادة أبناء الأهلي. واختتم المدير الفني لسيدات سلة الأهلي حديثه بالإشادة بجماهير النادي ومساندتها الدائمة للفريق والتي اعتبرها أحد أهم أسباب تفوق الأهلي في مختلف الألعاب، وتعهد «علي هاشم» بتحقيق جميع الألقاب في الموسم الجديد.

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