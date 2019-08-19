رياضة | بلدية المحله يلتقي بطنطا اليوم وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحله يلتقي بطنطا اليوم وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة مع طنطا وديا بملعب طنطا في تمام السادسه مساء.

وتعتبر هذه المباراة هي الوديه الثالثة الذي يخوضها الفريق المحلاوي منذ بداية فترة الإعداد حيث لعب الفريق مباراتين مع شهداء الاسماعيليه والمطاحن وانتهت بفوز البلديه بهدفين نظيفين.

من ناحيه أخرى أكد كرم جابر المدير الفني للبلديه أن تجربة طنطا تعتبر احتكاك مفيد وقوي لمعرفة مدى الانسجام الذي وصل له اللاعبين خلال الفتره الماضيه.