رياضة | جنا الألفي ناشئة الأهلي لكرة السلة في برنامج المواهب «NBA Junior»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنا الألفي ناشئة الأهلي لكرة السلة في برنامج المواهب «NBA Junior» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار برنامج المواهب جنا الألفي، لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة، صاحبة الـ١٤ عاما، وشاركت في معسكر NBA Junior الذي أقيم في السنغال لمدة أسبوع.

وتوجهت جنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة NBA Junior global ممثلة عن قارة إفريقيا أمام مواهب العالم.